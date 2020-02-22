هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 03:34 م

اسطنبول (رويترز) - قال إقليم غازي عنتاب التركي يوم السبت إن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة نفذته قوات الحكومة السورية في منطقة إدلب بسوريا ليصبح بذلك الجندي التركي السادس عشر الذي يلقى حتفه في المنطقة هذا الشهر.

وأضاف الإقليم التركي أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها للتصدي لهجوم تشنه القوات الحكومية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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