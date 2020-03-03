هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 11:05 ص

دبي (رويترز) - تقرر إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2020) الذي كان مقررا هذا الشهر في ضوء انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وهناك ما لا يقل عن 1641 حالة إصابة بالفيروس في الخليج ومعظمها في إيران التي أعلنت وفاة 66 شخصا بالمرض.

وكان من المقرر إقامة المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 16 إلى 18 مارس آذار.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمعرض أن القرار صدر بعد "إجراء مشاورات مكثفة مع مسؤولين من وزارة الصحة وحكومة دولة قطر".

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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