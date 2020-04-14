هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2020 08:27 م

دبي (رويترز) - قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على تويتر إن هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أعلنت إيقاف النقل بين المدن وإغلاق محطة الجبيل للحافلات اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

ولم يتضح ما إذا كانت الإجراءات تأتي في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الإماراتية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات جديدة بين مغتربين آسيويين، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 4933 إصابة و28 حالة وفاة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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