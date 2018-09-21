إنترفاكس نقلا عن لافروف: أمريكا تهديد لوحدة الأراضي السورية
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم 19 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله يوم الجمعة إن سيطرة الولايات المتحدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات تشكل التهديد الرئيسي على وحدة الأراضي السورية.
وأضاف أن روسيا وتركيا اتفقتا على حدود منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب وأنه يتعين على مقاتلي جبهة النصرة الرحيل عن تلك المنطقة بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز