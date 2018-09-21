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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 12:27 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:27

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم 19 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز (reuters_tickers)