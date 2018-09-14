إنترفاكس نقلا عن لافروف: روسيا ستواصل قصف إدلب متى دعت الحاجة
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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو يوم الخميس. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن بلاده ستواصل قصف أهداف عسكرية في محافظة إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة لذلك ولكنها ستنشئ ممرات آمنة للسماح للمدنيين بالفرار.
وأضاف لافروف الذي كان يتحدث خلال زيارة لبرلين أن القوات الجوية الروسية ستدمر ما وصفه بمنشآت صنع أسلحة الإرهابيين في إدلب بمجرد أن ترصد مكانها، ولكنها ستشجع أيضا اتفاقات المصالحة المحلية.
(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز