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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 10:15 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:15

الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية روسية. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء السورية سانا ولم يتسن التحقق من صحة أو محتوى أو مكان الصورة بشكل مستقل). (reuters_tickers)