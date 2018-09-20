إنترفاكس: الكرملين تلقى برقية من الأسد بشأن إسقاط الطائرة الروسية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الرئيس السوري بشار الأسد خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية روسية. (صورة لرويترز من وكالة الأنباء السورية سانا ولم يتسن التحقق من صحة أو محتوى أو مكان الصورة بشكل مستقل).(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين قوله يوم الخميس إنه تلقى برقية من الرئيس السوري بشار الأسد عبر فيها عن تعازيه بعد إسقاط طائرة عسكرية روسية قرب سوريا في وقت سابق من الأسبوع.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة، وهي من طراز إليوشن-20 وكانت تقل 15 روسيا، أسقطتها أسلحة سورية مضادة للطائرات في واقعة "نيران صديقة" يوم الاثنين، لكن الوزارة ألقت باللوم على إسرائيل.
وألقت إسرائيل المسؤولية على سوريا في إسقاط الطائرة.
ونقلت إنترفاكس عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين قوله يوم الخميس إن الكرملين تلقى برقية من الأسد بشأن الواقعة.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الأربعاء بأن الأسد أرسل برقية إلى موسكو عبر فيها عن أسفه لمقتل عسكريين روس، لكنه ألقى باللوم في إسقاط الطائرة على إسرائيل.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز