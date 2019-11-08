هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 09:08 ص

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الجمعة أن موسكو نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا والمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض.

وتجري قوات تركيا وروسيا دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا لمراقبة تنفيذ اتفاق أبرمته الدولتان بعد أن شنت تركيا هجوما عبر حدودها مع مقاتلين من المعارضة السورية قبل شهر بهدف إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية الذين تعتبرهم تهديدا لأمنها.

ونقلت إنترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله إن موسكو ستنشر الطائرات الهليكوبتر على عدة طرق على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 مترا.

وأضاف "ستنفذ طلعات يومية على جميع طرق الدوريات".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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