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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 01:15 م 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:15

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يلقي كلمة خلال منتدى عسكري في موسكو يوم 21 أغسطس آب 2018. تصوير: مكسيم شيميتوف - رويترز (reuters_tickers)