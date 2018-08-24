إنترفاكس: روسيا قدمت مقترحات لتركيا بشأن تسوية الوضع في شمال غرب سوريا
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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو يلقي كلمة خلال منتدى عسكري في موسكو يوم 21 أغسطس آب 2018. تصوير: مكسيم شيميتوف - رويترز(reuters_tickers)
موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس يوم الجمعة أن روسيا قدمت مقترحات إلى تركيا لتسوية الوضع في شمال غرب سوريا.
والتقى وزير الدفاع التركي سيرجي شويجو بنظيره التركي خلوصي أكار في موسكو يوم الجمعة.
ودعمت تركيا بعض جماعات المعارضة في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا وأقامت نقاط مراقبة عسكرية هناك. وتحاول أنقرة منع هجوم قوات موالية للرئيس بشار الأسد الذي تدعمه موسكو.
(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز