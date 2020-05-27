هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2020 11:29 ص

موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة إنترفاكس يوم الأربعاء أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلبا بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك.

نقلت الوكالة ذلك عن فلاديمير دزاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي وهو المجلس الأعلى في البرلمان.

وكان الجيش الأمريكي اتهم روسيا يوم الثلاثاء بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم المرتزقة الروس الذين يقاتلون لحساب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، مما يزيد من مخاوف تصعيد جديد في الصراع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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