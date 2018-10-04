إن.تي.في: السفير السعودي أبلغ تركيا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي
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علم المملكة العربية السعودية فوق مقر القنصلية في اسطنبول يوم الخميس. تصوير. عثمان أورسال - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - ذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي يوم الخميس أن السفير السعودي أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن الصحفي جمال خاشقجي، الذي أبُلغ عن اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قبل يومين.
وذكر التلفزيون أن السفير قال لمسؤولي الخارجية التركية خلال محادثات في الوزارة إنه سيبلغهم بمجرد حصوله على أي معلومات.
ونسب إلى يافوز سليم كيران نائب وزير الخارجية قوله للسفير، الذي استدعي للوزارة يوم الأربعاء، إنه ينبغي توضيح ملابسات المسألة على الفور.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز