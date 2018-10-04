إن.تي.في: السفير السعودي أبلغ تركيا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي

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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 02:33 م 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 14:33

علم المملكة العربية السعودية فوق مقر القنصلية في اسطنبول يوم الخميس. تصوير. عثمان أورسال - رويترز (reuters_tickers)