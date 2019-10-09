هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 03:53 م

أنقرة (رويترز) - ذكرت قناة "إن.تي.في" أن قذيفتي مورتر سقطتا على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا وذلك بعد وقت قصير من بدء تركيا عملية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية التي أطلق عليها اسم "عملية نبع السلام" في وقت سابق يوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني تركي إن مدافع هاوتزر بدأت بضرب مواقع مخازن ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية كما ضربت المدفعية مواقع للوحدات أيضا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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