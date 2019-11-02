هذا المحتوى تم نشره يوم 02 نوفمبر, 2019 01:59 م

دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران أبرمت اتفاقا مبدئيا مع سوريا يوم السبت لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية حيث تسعى طهران لتعميق دورها الاقتصادي في سوريا بعد أعوام من الحرب الأهلية هناك.

وذكرت الوكالة أن وزيري الكهرباء في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في طهران تشمل تشييد محطات كهرباء وخطوط نقل وتقليص الخسائر في شبكة الكهرباء السورية وإمكانية ربط شبكة الكهرباء بالبلدين عبر العراق.

ولم يذكر التقرير قيمة الاتفاق. ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي قوله إن شبكة الكهرباء السورية تعرضت لتلفيات بنسبة 50 بالمئة مضيفا أن "دور إيران مهم" في إعادة بنائها.

وتتطلع الحكومة السورية إلى أن تلعب البلدان الصديقة مثل إيران وروسيا والصين دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد مع قرب دخول الحرب الأهلية عامها التاسع.

ومنذ 2012 على الأقل تقدم إيران دعما عسكريا مهما لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد مما ساعد نظامه في استعادة السيطرة على أنحاء من البلاد. ويقول خبراء إيرانيون إن طهران تأمل الآن أن تحصد مكاسب مالية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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