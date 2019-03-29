هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مارس, 2019 06:18 م

رجل يقود جرارا زراعيا بمزرعة في هضبة الجولان يوم 26 مارس آذار 2019. تصوير: عمار عوض - رويترز.

دبي (رويترز) - دعت إيران الفلسطينيين يوم الجمعة إلى الثبات في مقاومة تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لإسرائيل في القدس وهضبة الجولان.

جاءت الدعوة عشية "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى ستة مواطنين عرب في إسرائيل قتلتهم قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات في 1976 احتجاجا على مصادرة الأراضي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني "أن اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل...وهضبة الجولان المحتلة كجزء من النظام الصهيوني غير الشرعي...يظهر بوضوح أن المقاومة الفلسطينية والثبات اللذين يجسدهما ’يوم الأرض’ هما المسار الصحيح".

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة اعتبرها مجلس الأمن الدولي "باطلة ولاغية وبلا أثر في القانون الدولي".

ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية منذ عام 2014.

وانتقدت السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت يوم الثلاثاء قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان وقالت إن الجولان أرض عربية محتلة، وهو ما قالته إيران أيضا.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "الأمريكيون ينتهكون القانون الدولي بشكل يومي...وهو ما حدث مؤخرا بشأن هضبة الجولان. سنقاوم ذلك إن شاء الله وسنخرج منتصرين".

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن منذ قرار ترامب في العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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