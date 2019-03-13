هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2019 08:40 ص

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يشارك في مؤتمر أمني دولي في العاصمة الروسية موسكو يوم 4 أبريل نيسان 2018. تصوير: سيرجي كاربوخين - رويترز.

لندن (رويترز) - قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يوم الأربعاء إن بلاده سترد بحزم إذا تحركت البحرية الإسرائيلية ضد شحناتها النفطية، بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن البحرية قد تتحرك ضد "تهريب" النفط الإيراني لفرض العقوبات الأمريكية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وأعاد فرض بعض العقوبات عليها بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية. وقال نتنياهو لضباط البحرية الأسبوع الماضي إن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن حاتمي قوله إن طهران تملك القدرات العسكرية لمواجهة أي تدخل إسرائيلي مضيفا أن المجتمع الدولي لن يقبل أيضا بهذا.

وقال حاتمي إن أي مواجهة ستعتبر "قرصنة" وأضاف "إذا حدث فسنرد بحزم".

وأضاف "تملك القوات المسلحة الإيرانية قطعا القدرات لحماية خطوط الشحن الخاصة بالبلاد بأفضل ما يمكن ضد أي تهديد محتمل".

وقال خبراء بحريون إن إيران استخدمت إجراءات شتى لتفادي العقوبات بما في ذلك تغيير أسماء السفن أو تسجيلها لدى دول أخرى أو إيقاف أجهزة تحديد المواقع في السفن أو نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في عرض البحر وبعيدا عن المراكز التجارية الكبيرة.

وبسطت البحرية الإيرانية انتشارها في الأعوام القليلة الماضية حيث أرسلت سفنا إلى المحيط الهندي وخليج عدن. وتصدت يوم الجمعة لقراصنة هاجموا ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن.

وقال قائد في الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن الأعداء سيندمون على أي مواجهة مع الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الميجر جنرال غلام علي رشيد قوله "لا نرحب أبدا بأي حرب لكننا مستعدون للرد على أي غزو. نأمل ألا يكون المعتدون في حاجة لفهم هذه النقطة بالإقدام على هذا الأمر ودفع ثمن باهظ".

وتنشط البحرية الإسرائيلية غالبا في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وتملك إيران أكبر أسطول للناقلات في العالم.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وصف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك السفن الإيرانية بأنها عبء قائلا إن العقوبات الأمريكية تمنعها من دخول أسواق التأمين العالمية مما يجعلها تشكل خطورة على الموانئ والممرات التي تسمح لها بالعبور.

ويهدد المسؤولون الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط في الخليج، إذا حاولت الولايات المتحدة وقف صادرات طهران النفطية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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