هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 10:19 م

القاهرة (رويترز) - دعت إيران يوم الثلاثاء إلى الوحدة بين الجماعات السياسية في لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وسط احتجاجات تشهدها البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان إن طهران "تدعو إلى الوحدة والتعاطف بين جميع الطوائف والأحزاب السياسية في لبنان من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وتحقيق المطالب المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف أن إيران تأمل بأن يجتاز لبنان حكومة وشعبا "هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح".

واستقال الحريري اليوم الثلاثاء معلنا أنه وصل إلى "طريق مسدود" في محاولته حل أزمة نجمت عن احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة وأدخلت البلاد في مزيد من الاضطرابات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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