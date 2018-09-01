إيران ترفض تقرير رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق
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دبي (رويترز) - ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران رفضت يوم السبت تقريرا نشرته رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق وقالت إنه يهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع جيرانها.
وأضافت الوكالة نقلا عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "مثل تلك الأنباء الزائفة والسخيفة لا هدف لها سوى التأثير على علاقات إيران الخارجية خاصة مع جيرانها".
كانت مصادر إيرانية وعراقية وغربية قالت لرويترز إن طهران قدمت صواريخ باليستية لجماعات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق، وإنها تطور القدرة على صنع المزيد من الصواريخ هناك.
وأضاف قاسمي "هذه الأنباء لا تستهدف سوى إثارة المخاوف في دول المنطقة".
ومن شأن أي مؤشر على أن إيران تعد لانتهاج سياسة أقوى فيما يتعلق بالصواريخ في العراق أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الذي زاد بالفعل بينها وبين واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية كبرى.
ومن شأن ذلك أيضا أن يحرج فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي والتي تسعى لإنقاذ الاتفاق رغم تجديد العقوبات الأمريكية على طهران.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز