هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 05:03 م

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفيه يوم السبت احتمال اندلاع حرب في المنطقة قائلا إن طهران لا تريد الصراع وإنه لا يمكن لأي دولة "أن تتوهم أن بوسعها مواجهة إيران".

وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام القليلة الماضية مما زاد المخاوف من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.

وقال ظريف للوكالة قبل ختام زيارته لبكين "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب ولا يمكن لأحد أن يتوهم أن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة".

وأضاف ظريف "الواقع أن ترامب قال رسميا وأكد مجددا أنه لا يريد الحرب لكن أشخاصا حوله يدفعون باتجاه الحرب بذريعة أنهم يريدون أن تكون أمريكا أقوى في مواجهة إيران".

وكان ظريف أبلغ رويترز الشهر الماضي بأن ترامب ربما ينجذب نحو الدخول في حرب مع إيران بسبب أشخاص مثل جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي يتخذ موقفا متشددا تجاه إيران.

* توتر في المنطقة

وفي إشارة إلى تصاعد التوتر في المنطقة، أجلت شركة إكسون موبيل موظفيها الأجانب من حقل للنفط في العراق بعد سجال متبادل بين واشنطن وطهران على مدى الأيام الماضية.

وحذرت البحرين مواطنيها يوم السبت من السفر إلى العراق وإيران بسبب "الأوضاع غير المستقرة".

وفي واشنطن نصح مسؤولون شركات الطيران في الولايات المتحدة بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج وخليج عمان.

وأشار تقرير لشركات تأمين نرويجية، اطلعت عليه رويترز، إلى أن الحرس الثوري الإيراني سهّل "على الأرجح" الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات الأحد الماضي قبالة الفجيرة في الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن قائد قوات الحرس الثوري عين اليوم السبت رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات في الحرس.

ونفى مسؤولون إيرانيون أي صلة لبلادهم بالهجمات على الناقلات وقالوا إن أعداءها نفذوا الهجمات تمهيدا لحرب على الجمهورية الإسلامية.

غير أن المسؤولين الأمريكيين يساورهم القلق من أن تكون إيران نقلت خبراتها القتالية البحرية لوكلاء يقاتلون لحسابها بالمنطقة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك