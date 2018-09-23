إيران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بسبب تصريحات حول هجوم العرض العسكري
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دبي (رويترز) - قال التلفزيون الرسمي في إيران إن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإماراتي يوم الأحد بسبب تصريحات حول هجوم العرض العسكري الذي أسفر عن سقوط 25 قتيلا بينهم أفراد في الحرس الثوري.
وذكر تلفزيون (برس تي في) الرسمي أن القرار اتخذ بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول إماراتي لم يذكر اسمه. واتهم مسؤولون إيرانيون دولا عربية خليجية تساندها الولايات المتحدة بدعم منفذي الهجوم الذي وقع يوم السبت.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز