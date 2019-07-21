هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو, 2019 02:21 م

دبي (رويترز) - نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن إيران قالت يوم الأحد إنها تثمن جهود السعودية في سبيل إعادة سفينة إيرانية كانت قد رست في ميناء جدة في مايو أيار بسبب مشكلات فنية.

وقال موسوي "تثمن إيران جهود سلطات السعودية وسويسرا وعُمان لضمان العودة الآمنة لناقلة النفط الإيرانية هابينس 1".

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت هذا الشهر أن السعودية، غريم إيران الإقليمي، لا تسمح للسفينة بمغادرة جدة بسبب خلاف على دفع تكاليف الإصلاح.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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