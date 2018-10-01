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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 12:33 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:33

(رويترز) - قال الحرس الثوري الإيراني إن إيران أطلقت صواريخ يوم الاثنين على مسلحين في سوريا حملتهم مسؤولية الهجوم على العرض العسكري يوم 22 سبتمبر أيلول وذلك في خطوة وصفها بأنها دليل على استعداد طهران لمعاقبة أعدائها على "الشر".

واتهمت طهران دولا خليجية عربية تدعمها واشنطن بشن الهجوم الذي وقع في جنوب غرب إيران وأسقط 25 قتيلا نصفهم تقريبا من أفراد الحرس الثوري.

وذكر الحرس في بيان نشره موقعه الإلكتروني الرسمي سباه نيوز أن الصواريخ استهدفت قواعد "لإرهابيين تكفيريين" تدعمهم الولايات المتحدة وقوى إقليمية في شرق سوريا. وأضاف أنها أسفرت عن مقتل عدد من قادة المسلحين وتدمير إمدادات وبنية تحتية تابعة لهم.

وعادة ما يستخدم المسؤولون الإيرانيون لفظ "تكفيري" لوصف المتشددين من السنة.

وكتبت على الصواريخ التي ظهرت في لقطات على موقع وكالة أنباء فارس عبارات مثل "الموت لآل سعود" و"الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وقال مسؤول في التحالف الإقليمي المؤيد لإيران والذي يحارب دعما للرئيس السوري بشار الأسد إن الضربة استهدفت آخر جيب تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب شرق سوريا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قد شنت هجوما جديدا على الدولة الإسلامية في هذه المنطقة الشهر الماضي.

وأكد التحالف بقيادة الولايات المتحدة أن القوات الإيرانية شنت "ضربات دون إخطار الليلة الماضية".

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف "لا يزال التحالف في هذا الوقت يجري تقييما لمعرفة إن كانت هناك أضرار وقوات التحالف ليست في خطر".

* قبضة حديدية

ونشرت وكالة أنباء فارس لقطات لانطلاق عدد من الصواريخ في السماء تحت جنح الظلام.

وقال الحرس إن الصواريخ الباليستية الستة التي استخدمت في الهجوم قطعت مسافة 570 كيلومترا لضرب الأهداف. وأظهرت خريطة عرضها التلفزيون الرسمي أن موقع الإطلاق هو كرمانشاه في غرب إيران وأن الهدف كان مدينة البوكمال في جنوب شرق سوريا.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الصواريخ كانت إيرانية الصنع من طرازي ذو الفقار وقيام.

وقال بيان الحرس الثوري، القوة العسكرية الأكبر في إيران "قبضتنا الحديدية جاهزة لتوجيه رد ساحق وحاسم لأي شر ومكر من الأعداء".

وأضاف أن سبع طائرات مسيرة شاركت أيضا في قصف أهداف للمسلحين خلال الهجوم.

وأعلن كل من تنظيم الدولة الإسلامية ومنظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي حركة انفصالية للإيرانيين من أصل عربي، المسؤولية عن هجوم العرض العسكري بمدينة الأهواز.

لكن لم يقدم أي منهما دليلا دامغا يؤيد هذا الزعم.

والدعم العسكري الإيراني مهم لمساعدة الأسد في الحرب وتنتشر قوات مدعومة من إيران في جنوب شرق سوريا على الضفة الغربية لنهر الفرات. ورفضت إيران دعوات أمريكية لانسحابها من سوريا.

ووصف المسؤول في التحالف المؤيد لإيران ضربة يوم الاثنين التي استهدفت منطقة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بأنها "رسالة محدودة". وقال إنها "رسالة من ضمن الرسائل الموجهة لمن يعنيه الأمر أن صواريخنا أحد أوراقنا القوية جاهزة للرد متى نشاء".

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي إن منفذي هجوم الأهواز تلقوا أموالا من السعودية والإمارات وإن إيران "ستعاقب بشدة" من يقفون وراء العنف.

ونفت السعودية والإمارات أي دور لهما في الهجوم.

وأشار محسن رضائي، وهو قائد سابق للحرس، في تغريدة على تويتر يوم الاثنين إلى أن هناك هجمات أخرى قادمة.

وأضاف رضائي وهو أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي لا يتم انتخاب أعضائه ويفض النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور "العقاب الرئيسي في الطريق".

وأطلق الحرس الثوري صواريخ على متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا العام الماضي بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على البرلمان في طهران وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا وإصابة العشرات.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز