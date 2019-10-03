هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 02:29 م

دبي (رويترز) - ذكر التلفزيون الإيراني يوم الخميس إن الاضطرابات في العراق دفعت السلطات بإيران لإغلاق معبر حدودي من المنتظر أن يستخدمه مئات الآلاف لزيارة أماكن شيعية مقدسة هذا الشهر.

وقال مسؤول إيراني كبير في شؤون الزيارات الدينية للتلفزيون الرسمي إنه تقرر إغلاق معبر خسروي لكن المعابر الأخرى ظلت مفتوحة وذلك قبل إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء بجنوب العراق.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن السلطات أعادت فتح معبر جذابة بعد إغلاقه في ساعة متأخرة ليل الأربعاء.

ونقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية يوم الخميس بيانا لوزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه إنه يتعين على الزوار الشيعة تأجيل زيارتهم للعراق إلى أن يهدأ الوضع.

كان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قد قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يزور ثلاثة ملايين إيراني كربلاء للمشاركة في إحياء الأربعينية.

وشاب العنف احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في الأيام الماضية وأسفر عن سقوط 19 قتيلا على الأقل.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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