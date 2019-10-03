هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2019 10:58 ص

دبي (رويترز) - أعلن حرس الحدود الإيراني يوم الخميس أنه تم إغلاق معبرين حدوديين مع العراق، أحدهما من المنتظر أن يستخدمه مئات الآلاف لزيارة أماكن مقدسة لدى الشيعة في الشهر الجاري، وذلك بسبب اضطرابات يشهدها العراق.

وشاب العنف احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في الأيام الماضية وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلا.

ونسبت وكالة مهر شبه الرسمية إلى الجنرال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني قوله إن معبري خسروي وجذابة أغلقا في وقت متأخر ليل الأربعاء.

وقال مسؤول إيراني كبير للتلفزيون الرسمي إن معبر خسروى أغلق لكن معابر أخرى ظلت مفتوحة قبل إحياء أربعينية الحسين في العراق.

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي في الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يزور ثلاثة ملايين إيراني مدينة كربلاء بجنوب العراق في وقت لاحق من الشهر الجاري لإحياء الأربعينية.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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