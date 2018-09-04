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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 01:33 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:33

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سنغافورة يوم الثالث من أغسطس آب 2018. تصوير: فيلاين ليم - رويترز. (reuters_tickers)