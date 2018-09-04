إيران تقول إنها تحاول إخراج المسلحين من إدلب السورية بأقل خسائر بشرية
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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سنغافورة يوم الثالث من أغسطس آب 2018. تصوير: فيلاين ليم - رويترز.(reuters_tickers)
(رويترز) - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء إن إيران تبذل جهودا لإخراج المسلحين من إدلب في سوريا بأقل خسائر بشرية.
وتدعم إيران الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية. وإدلب في شمال غرب البلاد هي آخر معقل كبير للمعارضة.
وقال ظريف للتلفزيون الرسمي "الوضع في إدلب حساس. جهودنا تنصب على... إخراج الإرهابيين من إدلب بأقل خسائر بشرية".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز