هذا المحتوى تم نشره يوم 08 فبراير, 2020 02:20 م

دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم السبت إن إيران مستعدة لمساعدة تركيا وسوريا على تخطي خلافاتهما.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن طهران أكدت على أهمية حل الأمور في سوريا عبر الدبلوماسية وذلك خلال لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسن الذي يزور إيران.

وقال الموقع "خلال الاجتماع، أكدت إيران على ضرورة عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية... وعلى أن إيران مستعدة للوساطة بين تركيا وسوريا لحل المسألة".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بطرد القوات السورية في إدلب ما لم تنسحب بحلول نهاية هذا الشهر وذلك بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك يوم الاثنين في قصف نفذته القوات الحكومية السورية قرب بلدة سراقب.

(تغطية صحفية باريسا حافظي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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