دبي (رويترز) - قالت وكالة تسنيم للأنباء يوم الثلاثاء إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصف إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات طائرات وقاذفات للشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران بأنه "حرب نفسية".
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى إيران.
ونقلت الوكالة عن كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي قوله "تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية مستهلكة".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)