هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 09:03 ص

دبي (رويترز) - نفى وزير الدفاع الإيراني يوم الجمعة تقارير أمريكية تحدثت عن مضايقات من السفن الإيرانية ووصفها بأنها "بلا أساس" وقال إن الوجود الأمريكي "غير المشروع والعدواني" في الخليج يتسبب في انعدام الأمن بالمنطقة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزير الدفاع البريجادير جنرال أمير حاتمي قوله "ما يؤدي لانعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي هو الوجود غير المشروع والعدواني للأمريكيين الذين جاءوا من الطرف الآخر للعالم إلى حدودنا ووجهوا مثل هذه المزاعم التي بلا أساس".

كان الجيش الأمريكي قال يوم الأربعاء إن 11 سفينة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني اقتربت على نحو خطير من سفن البحرية الأمريكية وخفر السواحل في الخليج ووصف هذه التحركات بأنها "خطيرة واستفزازية".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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