إيران: قواعد أمريكا في المنطقة لن تكون آمنة إذا ارتكبت أي خطأ
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لندن (رويترز) - قال رجل دين إيراني كبير يوم الجمعة إن القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران.
ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله في خطبة الجمعة في طهران "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".
ولم يخض في التفاصيل لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من أي مواجهة عسكرية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز