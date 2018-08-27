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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 01:49 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:49

سفينة إيرانية تقترب من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج في صورة ثابتة ملتقطة من فيديو حصلت عليه رويترز من البحرية الأمريكية يوم 25 يوليو تموز 2017

(رويترز) - نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثوري الجنرال علي رضا تنكسيري قوله يوم الاثنين إن إيران تسيطر تماما على الخليج وإن القوات البحرية الأمريكية لا مكان لها هناك.

وأشارت طهران إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع صادرات النفط من دول أخرى في المنطقة ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات تهدف لوقف مبيعات طهران النفطية. وتبقي واشنطن على أسطول في منطقة الخليج لحماية مسارات شحنات النفط.

وقال تنكسيري إن إيران لديها سيطرة كاملة على الخليج ذاته وعلى مضيق هرمز. وقد يكون إغلاق المضيق أكثر الطرق مباشرة لوقف عمليات الشحن من الخليج.

وتابع في التصريح الذي نشرته تسنيم مترجما للإنجليزية "نستطيع ضمان الأمن في الخليج الفارسي وليس هناك حاجة لوجود غرباء مثل الولايات المتحدة والدول التي لا مكان لها هنا".

وأضاف "كل الناقلات والسفن العسكرية وغير العسكرية ستتم السيطرة عليها وهناك مراقبة شاملة على الخليج الفارسي. وجودنا في المنطقة فعلي وثابت ليل نهار".

ومن ناحية أخرى قال قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري إن أعداء إيران لن يكسبوا في الصراع.

ونقلت وكالة تسنيم عنه قوله "الأعداء يتجنبون تماما الدخول في صراع مع إيران لأنهم يعلمون أن ذلك غير مفيد لهم".

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية وإعادته فرض عقوبات على إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون بارزون إنهم يسعون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي الشهر الماضي إنه يدعم فكرة أن منع إيران من تصدير نفطها سيقود إلى منع كل دول المنطقة من تصدير النفط عبر الخليج.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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رويترز