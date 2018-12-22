إيران: وجود القوات الأمريكية في سوريا كان خطأ من البداية

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 04:41 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن يوم الجمعة. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز

دبي (رويترز) - قالت إيران إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان "خطأ وغير منطقي ومصدر توتر" في أول رد فعل من جانب طهران على الانسحاب المزمع للقوات الأمريكية الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.

وبدأ ترامب ما سيكون سحبا تاما للقوات الأمريكية من سوريا وقال يوم الأربعاء إن قواته نجحت في مهمتها بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ولم تعد هناك حاجة لوجودها في هذا البلد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "من البداية كان دخول ووجود القوات الأمريكية في المنطقة خطأ وغير منطقي ومصدر توتر وسببا رئيسيا لزعزعة الاستقرار".

وقال ترامب على تويتر يوم الخميس "روسيا وإيران وسوريا وآخرين كثيرين ليسوا راضين" عن الانسحاب الأمريكي المزمع.

وأرسلت إيران، وهي داعم رئيسي للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية في سوريا، "مستشارين" عسكريين فضلا عن عتاد عسكري وميليشيات شيعية من المنطقة للقتال ضد جماعات مسلحة مناهضة للحكومة.

وتعارض طهران وجود القوات الأجنبية في سوريا ما عدا تلك القادمة من إيران وروسيا التي استدعتها حكومة الأسد.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك