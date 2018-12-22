إيران: وجود القوات الأمريكية في سوريا "غير منطقي ومصدر توتر"

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 11:08 ص

دبي (رويترز) - نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها يوم السبت إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان "غير منطقي ومصدر توتر".

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا تماما وأعلن يوم الأربعاء إن قواته نجحت في مهمتها بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ولم تعد هناك حاجة لوجودها في سوريا.

ونقلت الوكالة عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "من البداية كان دخول ووجود القوات الأمريكية في المنطقة خطأ وغير منطقي ومصدر توتر وسببا رئيسيا لزعزعة الاستقرار".

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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