محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 12:48 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 00:48

وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي في ريجا عاصمة لاتفيا يوم 3 يوليو تموز 2018. تصوير اينتس كالنينس - رويترز. (reuters_tickers)