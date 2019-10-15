هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 10:07 ص

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يتحدث خلال مؤتمر صحفي في روما يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: ألبرتو لينجريا - رويترز.

روما (رويترز) - أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يوم الثلاثاء أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا بعدما بدأت أنقرة هجوما عسكريا على المقاتلين الأكراد في الجزء الشمالي من سوريا.

وقال أمام البرلمان "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا".

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي.

وقال دي مايو إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورا.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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