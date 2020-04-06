هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 01:22 م

ميلانو (رويترز) - قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إيني يوم الاثنين إن الصواريخ التي سقطت في جنوب العراق كانت بعيدة نسبيا عن حقل الزبير الذي تعمل فيه وإن العمليات في الموقع مستمرة.

وقالت متحدثة باسم إيني "جميع العاملين في الحقل بخير والإنتاج لم يتأثر".

وفي وقت سابق، قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ سقطت يوم الاثنين بالقرب من موقع شركة النفط الأمريكية هاليبرتون في البصرة دون سقوط ضحايا.

وقالت المتحدثة باسم إيني "الحادث كان بعيدا نسبيا عن موقعنا".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك