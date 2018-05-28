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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس يوم الأحد. صورة لرويترز من ممثل وسائل إعلام

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(رويترز) - دعت إسرائيل يوم الاثنين لحرمان غريمتها اللدود إيران من أي وجود عسكري في سوريا بعد أن قالت روسيا إنه ينبغي أن تسيطر قوات دمشق فحسب على الأراضي السورية قرب الحدود الإسرائيلية والأردنية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكتلته في البرلمان في تصريحات بثها التلفزيون "موقفنا بشأن سوريا واضح.. نعتقد أنه لا مجال لأي وجود عسكري إيراني في أي مكان في سوريا".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز