إٍسرائيل: ينبغي وضع حد للوجود الإيراني في سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 01:56 م 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:56

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس يوم الأحد. صورة لرويترز من ممثل وسائل إعلام (reuters_tickers)