هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 10:31 م

نيروبي (رويترز) - قال اتحاد الصحفيين في جنوب السودان يوم الثلاثاء إن أفراد أمن اعتقلوا صحفيين اثنين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أن ضباطا اعتقلوا مايكل كريستوفر رئيس تحرير صحيفة الوطن الناطقة باللغة العربية يوم 17 يوليو تموز وصادروا جواز سفره بينما كان يستعد لركوب طائرة متوجهة إلى كينيا. وقال الاتحاد إنه محتجز منذ ذلك الحين دون توجيه أي اتهام له.

وذكر الاتحاد أن ضباط أمن اعتقلوا كذلك جون أجوك الصحفي في محطة إذاعية بولاية البحيرات الشرقية في العاشر من يوليو تموز قبل سفره أيضا على متن طائرة متوجهة إلى نيروبي.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولين في الحكومة أو الشرطة للتعليق على اعتقال الصحفيين.

وقال أوليفر مودي رئيس اتحاد الصحفيين إن اعتقال كريستوفر جاء بسبب نشر مقال في صحفيته عن الأحداث في السودان المجاور.

وأضاف لرويترز "اتحاد الصحفيين في جنوب السودان يندد بالاعتقال غير القانوني... لهذين الصحفيين... بما يخالف تماما حقوق الصحفيين وحرية الإعلام".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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