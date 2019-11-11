هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 11:45 ص

بيروت (رويترز) - دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب اعتبارا من يوم الثلاثاء لدواع أمنية.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن القرار اتخذ يوم الاثنين خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفا من موظفي البنوك. ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وقال الاتحاد في بيان "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 (نوفمبر) تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

برر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفو البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنوك قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس وتوم بيري - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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