هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2019 10:37 م

مجموعة من المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة للحكومة في القاهرة يوم 21 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال مدير جماعة حقوقية مصرية يوم الخميس إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت احتجاجات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي.

لكن مكتب النائب العام قال في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس "إن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات".

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الاعتقالات حدثت بين يومي الجمعة والأربعاء ووصفها بأنها جزء من "أعنف حملة في تاريخ مصر (الحديث)".

ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب.

وتجمع متظاهرون رددوا هتاف "ارحل يا سيسي" في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة. واستمرت المظاهرات في مدينة السويس يوم السبت.

وقال مكتب النائب العام إن المظاهرات جرت في خمس محافظات. وأضاف المكتب في أول رواية رسمية مفصلة عن الاحتجاجات أن بعض المحتجزين اقروا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقال البيان إن بعض الأجانب احتجزوا أيضا وبينهم فلسطيني أقر بانتمائه لجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وهولندي اعتقل وبحوزته طائرة مسيرة صغيرة مجهزة بكاميرا عالية الدقة.

ووُجهت دعوات لاحتجاجات مماثلة يوم الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي.

وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحص أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي.

وأثارت الاحتجاجات قلق المستثمرين وأدت لبدء حملة مؤيدة للسيسي على وسائل الإعلام المصرية المقيدة بشدة.

وحملت الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الخاصة المؤيدة للحكومة صور 33 من المعارضين والنشطاء والصحفيين والكتاب تحت عنوان "احذروهم".

ومن بين هؤلاء محمد علي الممثل والمقاول السابق الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو قبل الاحتجاجات من منزله في إسبانيا، متهما السيسي والجيش بالفساد. ونفى السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها "كذب وافتراء".

وتولي السيسي السلطة بعد أن قاد عملية عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويشهد حكمه حملة واسعة على المعارضة امتدت لتشمل الليبراليين فضلا عن الجماعات الإسلامية وتقول جماعات حقوق الإنسان إنها أشد حملة في العصر الحديث.

ويقول أنصار السيسي إن الحملة ضرورية لتحقيق استقرار مصر بعد الاضطرابات التي اعقبت انتفاضة 2011.

(تغطية صحفية أمينة إسماعيل وهيثم أحمد - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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