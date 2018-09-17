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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 05:47 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:47

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) خلال اجتماع مع نظيره التركي أردوغان في منتجع سوتشي الروسي يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)