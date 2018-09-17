اتفاق روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب السورية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) خلال اجتماع مع نظيره التركي أردوغان في منتجع سوتشي الروسي يوم الاثنين. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
سوتشي (روسيا) (رويترز) - قال زعيما تركيا وروسيا يوم الاثنين إنهما اتفقا على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية للفصل بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة على أن تقوم قوات تركية وروسية بعمل دوريات في المنطقة لضمان احترامها.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهما اتفقا على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح واتفقا أيضا على انسحاب مقاتلي المعارضة "ذوي التوجهات المتشددة" بما في ذلك جبهة النصرة من تلك المنطقة.
وأضاف بوتين للصحفيين أن المنطقة منزوعة السلاح ستدخل حيز التنفيذ بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز