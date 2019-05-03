هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 11:39 م

رئيس جنوب السودان سلفا كير في الخرطوم يوم 27 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز

من دينيس دومو

جوبا (رويترز) - قالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) في بيان إن طرفي الصراع في جنوب السودان اتفقا يوم الجمعة على تمديد فترة تشكيل حكومة وحدة وطنية ستة أشهر.

واجتمع الطرفان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للاتفاق على سبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار اتفاق السلام الذي وقعاه في سبتمبر أيلول.

وكان الموعد المستهدف في الأساس لتشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو أيار بموجب اتفاق السلام.

لكن إيجاد قالت في بيان "أشار الطرفان إلى غياب الإرادة السياسية وقيود بشأن التمويل والوقت باعتبارها التحديات الرئيسية التي أخرت تنفيذ مهام (تشكيل حكومة الوحدة) وأكدا ضرورة توفير التمويل الكافي للمهام المعلقة في إطار زمني محدد بوضوح ومعقول".

وأضافت "في ضوء ما سبق، اتفق الطرفان معا على تمديد فترة (تشكيل حكومة الوحدة) ستة أشهر إضافية بدءا من 12 مايو 2019 لضمان تنفيذ المهام الحيوية المعلقة".

وقال خبراء تابعون للأمم المتحدة في تقرير يوم الثلاثاء إن اتفاق السلام ساعد في تقليص القتال وخفف جانبا من الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد، لكن جنوب السودان لا يزال يواجه تحديات كبيرة.

وقالت الإذاعة الرسمية في جنوب السودان يوم الجمعة إن الرئيس سلفا كير رفع حالة الطوائ في مناطق بشمال البلاد، في إطار جهود للمساعدة في إنهاء الصراع الأهلي.

وأضافت أن كير رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2017 في ولايات واو والتونج وأويل الشرقية وقوقريال والبحيرات الغربية.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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