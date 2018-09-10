اجتماع رؤساء أركان الجيوش الخليجية في الكويت لبحث تفعيل القيادة الموحدة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الكويت (رويترز) - اجتمع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت يوم الاثنين لبحث تفعيل القيادة العسكرية الموحدة ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
وقال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي محمد خالد الخضر "إن ما تمر به المنطقة من تحديات وأحداث متسارعة تحتم الحفاظ على الروابط الخليجية وتوثيقها والتعاون ورص الصفوف وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على هذا الكيان وتطويره والنأي عما يعكر الوحدة الخليجية".
ويضم الاجتماع رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من عام.
وتتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بتمويل جماعات متطرفة والتقارب مع إيران وتنفي قطر المزاعم.
كما يشارك في الاجتماع أيضا قائد قوات درع الجزيرة المشتركة والأمين العام المساعد للسؤال العسكرية بأمانة دول المجلس.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير علا شوقي)
رويترز