احتجاز رجل فيما يتعلق بقضية طعن نرويجية ودنمركية بالمغرب

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 11:23 ص

الرباط (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المغربية إن الشرطة ألقت القبض يوم الثلاثاء على رجل يشتبه في ضلوعه في قتل سائحتين إحداهما من النرويج والأخرى من الدنمرك تم العثور على جثتيهما‭‭‭‬‬‬ في جبال أطلس وعلى عنقيهما آثار جروح من سكاكين.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم العثور على الجثتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتوبقال هي مقصد شهير للتزلج والتسلق ويقع على بعد 82 كيلومترا جنوبي مراكش أكبر مقصد سياحي في المغرب.

وتم القبض على الرجل في مراكش وتبحث الشرطة عن أشخاص آخرين مشتبه بهم.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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