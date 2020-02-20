هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 06:49 م

من خليل العشاوي وأورهان جوسكون

أعزاز (سوريا)/أنقرة (رويترز) - قال مسؤولون روس وأتراك إن القوات التركية ومسلحي المعارضة السورية قاتلوا قوات الجيش السوري في شمال غرب سوريا يوم الخميس بينما نفذت مقاتلات روسية الرد على ذلك في تصعيد حاد لمعركة شرسة بالفعل في آخر معقل للمعارضة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أكثر من 50 جنديا سوريا قتلوا قرب مدينة إدلب في ردها على ضربات جوية قتلت جنديين تركيين وأصابت خمسة.

وفي وقت سابق أخفقت المحادثات بين موسكو وأنقرة، اللتين تدعمان طرفين متناحرين في الحرب السورية الدائرة منذ تسع سنوات، في التوصل إلى حل وسط لتخفيف حدة الموقف وتجنب مواجهة مباشرة بينهما في محافظتي حلب وإدلب.

وفي جنيف دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لوقف القتال من أجل السماح لمئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل للانتقال إلى مناطق آمنة.

وجاءت اشتباكات يوم الخميس بعد يوم من تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببدء عملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية إذا لم تنسحب من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تركيا قدمت دعما بالمدفعية للمتشددين مما أسفر عن إصابة أربعة جنود سوريين.

وأضافت أن المقاتلات الروسية هاجمت بعد ذلك متشددين اخترقوا مواقع الحكومة السورية في منطقتين في محافظة إدلب مما مكن الجيش السوري من صدهم.

وقالت "نفذت مقاتلات روسية من طراز سوخوي-25 ضربة حتى لا تسمح للجماعات المسلحة بالتوغل في عمق المناطق السورية".

وقالت وزارة الدفاع التركية إن مقاتلات سورية هي التي نفذت الضربات الجوية.

وقال مصدر في المعارضة المسلحة لرويترز إن الجيش التركي ومقاتلي المعارضة شنوا عملية مشتركة لاقتحام بلدة النيرب وطرد قوات الجيش بعيدا عن طريق إم4 السريع والمساعدة في تخفيف الحصار عن خمس نقاط مراقبة تركية على مشارف سراقب.

وأضاف أن القوات التركية اشتبكت مع القوات السورية على الطرف الجنوبي لسراقب.

وقال إبراهيم الإدلبي وهو مسؤول وناشط سابق في المعارضة إن الهدف الاستراتيجي هو الوصول لمدينة سراقب لأنها تقع على طريقين سريعين رئيسيين مشيرا إلى أن القوات التركية تمشط النيرب في الوقت الراهن بعد انسحاب القوات السورية منها.

وتقاتل القوات السورية، المدعومة من روسيا، منذ ديسمبر كانون الأول للقضاء على آخر معاقل للمعارضة في محافظتي إدلب وحلب، فيما قد يكون آخر فصول الحرب الأهلية المستمرة منذ تسعة أعوام وراح ضحيتها ما يقدر بنحو 400 ألف سوري وحولت أغلب البلاد ومدنها إلى أنقاض.

وفشل مسؤولون أتراك وروس في التوصل لأي تسوية في محادثات في أنقرة على الرغم من أن مسؤولين أتراكا عبروا يوم الخميس عن رأي أكثر تفاؤلا لكن ذلك كان قبل تصاعد الموقف على الأرض.

وقال أحدهم إنه يجري بحث عدة خيارات من بينها احتمال تسيير دوريات مشتركة في المنطقة. وذكر أن أنقرة وموسكو تتوقعان من رئيسي البلدين "حسم المسألة".

ولم يبد الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تحكم أسرته البلاد منذ قرابة نصف قرن، أي مؤشر على أنه سيتراجع عن حملته لسحق خصومه نهائيا.

وذكر سكان وموظفو إغاثة أن طائرات حربية روسية واصلت الهجمات على بلدتي دارة عزة وعطارب في الطرف الشمالي من محافظة إدلب حيث أقامت القوات التركية خط دفاع.

* لا مفر

من ناحية أخرى، لم يظهر أي مؤشر على أن معاناة قرابة مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ستنتهي بعد أن فروا من القتال بحثا عن ملاذ في المنطقة الحدودية.

وشكلت موجة النزوح ضغطا على وكالات الإغاثة لكن تركيا، التي تكافح لاستيعاب 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون بالفعل في مخيمات داخل حدودها، قالت إنه لم يعد بوسعها استقبال المزيد.

وفي أعزاز على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مدينة حلب، تقطعت السبل بأبو عبد الله لأيام. فبعد أن هربت أسرته من الضربات الجوية على إدلب، انتقلت من قرية لأخرى في شمال غرب سوريا لكنها لم تعثر بعد على ملاذ. وهربت معه زوجته وأولاده الأربعة و20 آخرين من أقربائه.

وقال المزارع البالغ من العمر 49 عاما من على جراره "لا أعرف إلى أين آخذهم... هذه هي المرة الأولى التي أهرب فيها من بلدتي. الله وحده يعلم إلى أين سنذهب".

وتنام الأسر في الشوارع وحقول الزيتون وتحرق القمامة طلبا للدفء. ولاقى بعض الأطفال حتفهم متجمدين من البرد. وسبق بالفعل أن نزح بعض الفارين من إدلب أكثر من مرة، بعد هروبهم من معارك في مناطق أخرى من سوريا في وقت سابق من الصراع.

وقالت راقية عمري (42 عاما) وهي من ريف حلب إنها ستذهب مع أسرتها لتركيا إذا سنحت لها الفرصة.

وتابعت قائلة "نريد أن يرى العالم الألم الذي نعيش فيه نحن وأطفالنا في الخيام. الوضع بالغ الصعوبة وواجهنا الموت لنصل إلى هنا... نريد من تركيا أن تساعدنا".

وقالت عزيزة (70 عاما) إن هذه هي المرة الثالثة التي تنزح فيها لكنها كانت دوما تعود لمنزلها. أما هذه المرة بعد أن دخلت قوات الحكومة قريتها، فهي لا تعرف متى ستعود أو إن كانت ستعود من الأساس.

وتحتمي عزيزة مع أبنائها وأحفادها في خيمة منصوبة في حقل على طريق على مشارف أعزاز.

وقالت "خرجنا بالملابس التي نرتديها. لم نحمل معنا أي شيء".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأزمة وصلت لمستويات مروعة وإن أعدادا متزايدة من النازحين تتكدس في جيب صغير بإدلب.

وقال في تقرير "أماكن كان المدنيون سابقا يعتبرونها آمنة تتعرض الآن للقصف".

وذكر أن أكثر من 300 شخص، كثير منهم نساء وأطفال، قتلوا في إدلب وحلب بسبب الأعمال القتالية منذ بداية العام. وأضاف أن الهجمات العشوائية دمرت أو أضرت بالمستشفيات والمدارس وغيرها من المواقع المدنية.

ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق اللاجئين فيليبو جراندي إلى وقف الأعمال القتالية وناشد التحرك العاجل لمساعدة النازحين.

وقال "لا يمكن أن يدفع آلاف الأبرياء ثمن انقسام المجتمع الدولي، الذي سيكون تقاعسه عن إيجاد حل للأزمة وصمة خطيرة على جبيننا".

(شارك في التغطية إيجي توكسباي في أنقرة وسليمان الخالدي في عمان وبولينا إيفانوفا من موسكو - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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