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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2014 05:28 ص 05 أغسطس 2014 - آخر تحديث - 05:28

جندي اسرائيلي يقدم التحية من فوق دبابة بالقرب من قطاع غزة يوم الأحد. تصوير: باز راتنر - رويترز (reuters_tickers)