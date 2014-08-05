اذاعة: الجيش الاسرائيلي يكمل مهمة تدمير الانفاق في قطاع غزة
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جندي اسرائيلي يقدم التحية من فوق دبابة بالقرب من قطاع غزة يوم الأحد. تصوير: باز راتنر - رويترز(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قالت محطتا الاذاعة الرئيسيتان في اسرائيل يوم الثلاثاء إن القوات البرية الاسرائيلية أكملت مهمتها الرئيسية في حرب غزة وهي تدمير الانفاق عبر الحدود التي حفرها نشطاء فلسطينيون.
واضافت اذاعة اسرائيل واذاعة الجيش ان 32 على الاقل من ممرات التسلل تحت سطح الارض وعشرات من الخنادق جرى تحديد مواقعها ونسفها قبل الموعد المقرر لبدء سريان هدنة تم التوصل اليها بوساطة مصرية في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
رويترز