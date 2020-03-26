هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 03:14 م

رجلان يضعان كمامتين للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا في غزة يوم 22 مارس آذار 2020. تصوير: محمد سالم - رويترز.

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوم الخميس إن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 84 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف إبراهيم ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله "من بين الحالات طفلة عمرها 15 عاما وطفل عمره 12 عاما والإصابات جاءت من مخالطين (لمصابين بالفيروس)".

وأوضح ملحم بعد ظهور 20 حالة جديدة منذ يوم الأربعاء بينها سبع إصابات في قطاع غزة و13 في الضفة الغربية "أننا نمر بمرحلة حاسمة وأن الوباء بدأ يلامس مرحلة الخطر وعلينا أن نتوخى أقصى درجات الحذر وتحديدا بسبب العمال القادمين من إسرائيل".

وسجلت الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينات من عمرها.

وذكر ملحم في إيجازه الصحفي أن "نحو عشرين طبيبا وممرضا من العاملين المساعدين في مستشفى رام الله هم قيد الحجر الصحي بسبب مخالطتهم لابن الفقيدة الذي دخل المستشفى إلى القسم الباطني ولم يكونوا يعرفون أنه مصاب بالوباء إلى أن تبين ذلك بعد أن توفيت والدته".

وأضاف "هذه ضربة تصيب جهازنا الصحي في بداية الأزمة".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تعاني من نقص في اختبارات فحص فيروس كورونا.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية في تغريدة على تويتر يوم الخميس إنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس "كل الجهات المختصة تبذل جهدا مع دول العالم لجلب عينات فحص كورونا نتيجة النقص الكبير بها في فلسطين".

وأمرت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد سكان الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الخميس "حسب تقديراتنا، الأيام القادمة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من إسرائيل".

وأضاف في بيان صحفي أنه دعا "قادة الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات على نقاط عبور العمال، وكذلك تشديد الإجراءات على تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها". وتقع بدّو في شمال غرب القدس.

وسجلت بلدة بدّو 15 إصابة بفيروس كورونا منها 13 حالة أعلن عنها يوم الخميس.

وجدد اشتية "مطالبة العمال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض".

وبدأ عدد من العمال العودة إلى منازلهم خلال اليومين الماضيين بعد دعوة رئيس الوزراء.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة رام الله - تحرير سها جادو)

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