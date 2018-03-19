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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 10:38 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:38

جنود مصريون اثناء عملية عسكرية في شمال سيناء المضطرب يوم 4 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من وزارة الدفاع المصرية. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف (reuters_tickers)