هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 12:04 ص

أشخاص يتجمعون في ساحة جامع الفنا في مراكش يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: يوسف بودلال - رويترز

الرباط (رويترز) - ذكرت وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) زاد تسع حالات ليبلغ 37 في المجمل.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه بإصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".

وأضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن مكناس وأغادير والدار البيضاء، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.

وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قال في وقت سابق إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق يوم الاثنين إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارا من يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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