اردوغان: استكملنا الترتيبات لإقامة مزيد من المناطق الآمنة في سوريا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة ريزا التركية يوم السبت. صورة لرويترز يحظر إعادة بيعها أو وضعها في الأرشيف.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية، مثلما فعلت خلال توغلين عسكريين في شمال سوريا.
وذكر أردوغان في مقر حزبه العدالة والتنمية بمدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود أن ربع مليون شخص عادوا بالفعل إلى مناطق "محررة" في سوريا.
وأضاف أنه جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية في محافظة إدلب السورية لتجنب حدوث "كارثة" كتلك التي وقعت في مناطق أخرى من سوريا.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز