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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 03:51 م 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:51

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة ريزا التركية يوم السبت. صورة لرويترز يحظر إعادة بيعها أو وضعها في الأرشيف. (reuters_tickers)