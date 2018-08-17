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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 02:46 م 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:46

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رئاسة الوزراء في القدس يوم 12 أغسطس آب 2018. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء. (reuters_tickers)