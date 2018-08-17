استجواب نتنياهو مجددا في قضية فساد
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع رئاسة الوزراء في القدس يوم 12 أغسطس آب 2018. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في إطار ما تقول وسائل إعلام إنها قضية تشمل أكبر شركة اتصالات إسرائيلية وذلك ضمن ثلاثة تحقيقات فساد ورد فيها اسم نتنياهو كمشتبه به.
ونفى نتنياهو، الذي يقضي الآن فترته الرابعة رئيسا للوزراء، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا. وسبق استجوابه في إطار ما يعرف باسم "القضية 4000" ولم تصدر الشرطة توصياتها بعد بشأن توجيه اتهامات له.
وتزعم السلطات أن نتنياهو قدم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري تملكه الشركة.
وفي القضيتين الأخريين، الي أوصت الشرطة فيهما بتوجيه الاتهام لنتنياهو بالحصول على رشوة، يظل القرار النهائي بشأن الملاحقة الجنائية في يد المدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق الأمر شهورا مما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على الانتخابات العامة المقررة في 2019.
وتظهر استطلاعات الرأي تأييدا قويا لإعادة انتخاب نتنياهو لكن التحقيقات ساعدت في حشد الدعم للمعارضة التي تنتمي ليسار الوسط.
ووصل محققون تابعون للشرطة إلى مقر السكن الرسمي لرئيس الوزراء في القدس يوم الجمعة وأحاط بسيارتهم محتجون مناهضون لنتنياهو رفعوا لافتات كتب عليها "رئيس الوزراء المجرم".
وفي بيان مشترك مقتضب قالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية إن نتنياهو استجوب في إطار الجهود ضد "الجرائم المالية".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز