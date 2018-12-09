استراليا تحث تايلاند على إطلاق سراح لاعب كرة قدم بحريني لاجئ

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 09:01 ص

وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس بين في بكين يوم 8 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: توماس بيتر - رويترز

من ليديا كيلي

ملبورن (رويترز) - حثت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس بين السلطات التايلاندية يوم الأحد على إطلاق سراح لاعب كرة بحريني يحمل وضع لاجئ في استراليا ومعتقل في بانكوك منذ نوفمبر تشرين الثاني.

واعتقل حكيم العريبي، اللاعب السابق في منتخب البحرين لكرة القدم والذي دأب على انتقاد حكومة بلاده، في تايلاند في 27 نوفمبر تشرين الثاني بناء على إخطار من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدر بطلب البحرين.

وأدين العريبي بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابيا بالسجن عشرة أعوام. ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة.

وقالت بين في بيان نشر على موقع الوزارة "تعرب استراليا عن قلقها حيال استمرار اعتقال السيد حكيم علي العريبي وتطالب بإعادته فورا إلى استراليا.

"إن إعادة السيد العريبي إلى البحرين التي فر منها يتعارض مع حقوقه طبقا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وخلال جلسة استماع في محكمة يوم الجمعة، تم إبلاغ العريبي بإخطار الاعتقال الرسمي مما يمهد الطريق أمام احتمال تسليمه إلى البحرين.

وقال العريبي لمنظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إن "حياته في خطر" إذا أعيد إلى البحرين. وكان العريبي قال في وقت سابق إنه تعرض للتعذيب في البحرين التي فر منها في 2014 إلى استراليا حيث تم منحه حق اللجوء السياسي في عام 2017.

وينتقد العريبي بشدة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأحد أقارب ملك البحرين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال انتفاضة الربيع العربي في 2011.

كما طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السلطات التايلاندية بالسماح للعريبي بالعودة إلى استراليا في "أقرب وقت ممكن".

وقالت بين إنها أثارت مسألة العريبي مع نظيرها التايلاندي.

وأضافت بين في بيانها "قدمت استراليا، وستواصل تقديم احتجاجات دبلوماسية رفيعة المستوى بهدف عودة السيد العريبي سالما".

(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك