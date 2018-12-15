استراليا تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 ديسمبر, 2018 04:18 ص

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يتحدث في سيدني يوم السبت. صورة لرويترز. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف. يحظر استخدام الصورة داخل استراليا أو نيوزيلندا.)

سيدني (رويترز) - قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يوم السبت إن بلاده تعترف رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن سياسة تنتهجها في الشرق الأوسط منذ عشرات السنين، ولكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.

وقال موريسون إن "استراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل.وقال للصحفيين في سيدني "نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون ذلك عمليا.. وبعد تحديد الوضع النهائي".

وكان موريسون قد قال في أكتوبر تشرين الأول إنه مستعد لنقل السفارة. وأدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو أيار إلى شعور إسرائيل بالرضا وإثارة غضب الفلسطينيين وقلق العالم العربي والحلفاء الغربيين.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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